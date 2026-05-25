三菱UFJ、三井住友FG、三菱商事、三井不動産――。日本経済のインフラとして、私たちの生活を空気のように取り巻く巨大企業の多くは、今もなお「三菱・三井・住友」の旧財閥グループにつながっています。では現在、それぞれのグループ内で株式市場から最も高く評価され、「稼ぎ頭」となっているのはどの企業なのでしょうか。グループごとの時価総額ランキングを比較していくと、各グループ独自の「強み」や、日本経済における役割