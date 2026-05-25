湖南省長沙市でイネのスマート温室に青々とした緑が広がり、ハイブリッド米がすくすくと成長している。ここはハイブリッド米全国重点実験室で、2011年に袁隆平院士と朱英国院士が共同で設立した研究施設だ。新華社が伝えた。袁氏が晩年に最も気にかけていたのは良い作物が育たない土地で、人々の食卓に安心して食べられる食糧を届けられるかどうかだった。第3世代ハイブリッド米、低カドミウム米、耐塩性品種イネはいずれも袁氏が