生後6カ月の乳児をもつ会社員のAさんは、フルタイムで働く父でもあります。妻は出産を機に専業主婦になりました。【漫画】妻「私に24時間育児しろってこと？」上司「育休とってヒマだったろ」追い詰められた夫の結末そして夜泣きが始まってからは、「睡眠不足になると仕事でミスをしてしまうかもしれない。家族を養うためにも、仕事は万全の状態でいたい」というAさんの考えから、子どもの対応はほぼ妻任せになっています。とは