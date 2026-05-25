タレントの中川翔子さんは5月25日、自身のInstagramを更新。双子のための離乳食ストック作りの様子を公開しました。【写真】中川翔子、大量の離乳食を手作り愛情たっぷりの離乳食ストックを手作り中川さんは「離乳食！冷凍ストック作りまた色々やりました」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を披露。カラフルな離乳食がずらりと美しく並んだ冷凍トレーや、2人分並んだ子ども用食器、そして双子を抱っこする中川さんの姿などが収めら