初披露！ エアロ装着の新型プレリュードに興奮2026年5月16日と17日の2日間、愛知県常滑市にあるAICHI SKYEXPO（愛知県国際展示場）にて「オートメッセ in 愛知2026」が開催されました。同イベントではところ狭しとさまざまなショップやメーカーのブースが出展され、デモカーが会場を彩っていましたが、ひときわ目を引くブースがAKEa（アケア）でした。【画像ギャラリー】存在感あるカスタムカーを画像で見る！（43枚）アケア