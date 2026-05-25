さくらももこ原作の『コジコジ』を題材にしたグッズが、5月29日（金）から、全国の郵便局および「郵便局のネットショップ」限定で発売される。【写真】かわいい柄の「シェルポーチ」も！郵便局限定グッズ一覧■配達員風の格好がかわいい今回レッグスが手掛け郵便局限定で発売されるのは、配達員風の格好をしたコジコジと次郎のデザインがポイントのキュートなグッズ全5種類。ラインナップには、サイドの柄がおしゃれでちょ