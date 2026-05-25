（RECNA 河合 公明 副センター長） 「最終文書が採択されなかったというところに光を当てると、それは事実だが、何が合意されていたのか、その部分が抜け落ちてしまうと議論の重要な部分を見失ってしまう」 NPT再検討会議が閉幕するまでの1週間、ニューヨークで傍聴した長崎大学核兵器廃絶研究センターの河合 公明 副センター長。 最終文書は採択されなかったものの、会議で何が議