アメリカ・ニューヨークで開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は22日、核軍縮の方向性を示す最終文書を採択できないまま閉幕しました。 3回連続の決裂に被爆地・長崎からは、深い失望とNPT体制の維持に懸念する声が聞かれました。 （NPT再検討会議 ビエット 議長） 「我々が最善を尽くしたにもかかわらず、本会議では実質的な作業について合意に達する見込みがないと承知している」 ニュ&