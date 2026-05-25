アメリカ・ニューヨークで開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は、最終文書を採択できず、決裂しました。被爆者からは落胆の声があがっています。国連本部で開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議。初日から各国が対立する中、核軍縮の方向性を示す最終文書の草案は、4度にわたって改訂されました。最大の焦点は、「イランはいかなる核兵器も追求、開発、取得してはならない」という文言で、保