鹿児島市で24日、自転車の販売会がありました。実は、これらの自転車は、放置されていたもので、鹿児島市が撤去し、保管していました。市民が格安で購入でき、地域の課題解決にもつながる九州でも珍しいリサイクルイベントとは。（記者）「ずらりと並んだこちらの自転車。実は全て鹿児島市が撤去した放置自転車です」24日、鹿児島市の鴨池公民館で開かれたのは「リサイクル自転車フェア」です。鹿児島市が撤去し、保管期間が過