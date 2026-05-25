五島や平戸など長崎の島々を舞台にした歴史小説の出版に合わせて、直木賞作家・澤田瞳子さんのトークショーが大村市で開かれました。 大村市のミライon図書館で開かれたのは、直木賞作家・澤田瞳子さんの最新作「金波銀波」の刊行を記念したトークショーです。 「金波銀波」は、平安時代の長崎や大宰府そして西国の島々を舞台に海賊や長崎の商人、太宰府の役人などが複雑に絡み合うスペク