俳優の桜田ひよりと木戸大聖が25日、都内で行われた映画『モブ子の恋』公開直前イベントに出演。桜田のむちゃぶりに木戸がタジタジになる場面があった。【全身ショット】透け感溢れる…パンツスタイルで登場した唐田えりか原作は、田村茜氏による同名漫画。女子大生の田中信子（桜田ひより）、通称“モブ子”は、人見知りで控えめ、自分に自信がなく、いつも誰かの後ろにいるような存在。周囲の輪の中に入り込めず、“脇役”として