お笑いコンビ「令和ロマン」高比良くるまが25日、都内で国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」のオープニングセレモニーに登壇した。短編映画「BREAKSHOT」を高比良が初監督。「単独ライブのネタの間に挟む映像として面白いこと出来ないかなというのがスタート。漫才では出来ない表現を詰め込んで作らせていただいた」と経緯を話した。作品にはオダギリジョーも出演。高比良は「やり方が分から