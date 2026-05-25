『県展』の名称で知られている新潟県美術展覧会が新潟市で始まりました。日本画や写真など1000点を超える力作が楽しめます。 新潟市中央区の朱鷺メッセで始まった県内最大の公募展『県展』。今年は80回目という節目の年になります。 会場には日本画・洋画に加え写真や彫刻など7つの部門の1000点を超える力作が展示されています。 洋画部門で最高賞の県展賞を受賞した高橋美幸さんの作品。林の中を人とは違う視点で描いた点が評