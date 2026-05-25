俳優の倉科カナ（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。24日に東京競馬場で行われたJRAのGI競走「第87回 オークス」のプレゼンターを務めたことを報告した。【写真】「立ち会えて本当に光栄でした」ドレス姿で歴史的快挙の今村聖奈を祝福した倉科カナ倉科は「思い出の写真と共に」と書き出し「JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました」と報告。「オークスは“特別な舞台”という印象があったんだけど、、