スペイン・サッカー連盟は25日、6月に開幕するサッカーW杯北中米大会に臨む同国代表メンバー26人を発表した。18歳のFWラミン・ヤマル（バルセロナ）らが選出された。今季国内リーグ制覇を達成したバルセロナからは8人が選ばれた一方、リーグ2位のレアル・マドリードからの選出はゼロとなった。今大会の目玉の一人と見られていたヤマルは、4月22日のセルタ戦で左足ハムストリングを負傷。バルセロナでの残りのシーズンを全休し