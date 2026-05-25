中国内陸部の重慶市で23日夜、大雨による洪水が発生し、これまでに9人が死亡、11人が行方不明となっています。中国国営テレビによりますと、重慶市で23日夜から24日朝にかけ1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降りました。河川が氾濫し、茶色く濁った水が市街地に流れ込んでいる様子が確認できます。大雨による土砂崩れも発生していて、これまでに9人が死亡、11人が行方不明となっています。被災地には今後3日間、雨が降り続く予報