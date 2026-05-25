栃木県上三川町で女性が殺害された強盗殺人事件を受けて、警察庁長官がトクリュウ対策のさらなる強化を指示しました。【映像】警察庁長官「全国警察が心を一つにして強力に推進」警察庁 楠芳伸長官「全国警察が心を一つにして、グループが関与する事件に対する捜査を一層強力に推進する必要があります」上三川町で発生した強盗殺人事件をうけて、警察庁は事件捜査に警視庁などを加え、関連情報を集約するよう指示しています。