23日、ホワイトハウス近くの路上で男が発砲。銃声はホワイトハウスを背に記者がリポートを続けるさなかに鳴り響きました。記者：トランプ大統領は合意が近いと話していますが…。現場の音声：（銃声）伏せろ！撮影をしていた記者たちは、突然の事態に身をかがめ、すぐにその場から逃げ出します。現場の音声：銃撃戦だ！我々は避難する！23日、ホワイトハウス近くの路上で男が発砲しました。シークレットサービスが応戦し、容疑者の