高市総理大臣は25日、中東情勢の長期化に伴うエネルギー価格の高騰や物価高に対し、リスクの最小化と国民生活の安定を図るため、新たな財政措置や物価高対策を盛り込んだ補正予算案の編成方針などについて記者団に説明した。補正予算の規模は3兆円強となる見込みで、来週にも国会に提出される方針である。【映像】高市総理が「節約」に言及した瞬間（実際の様子）高市総理は、国民の家計負担を直接軽減するため、使用量が多く