２５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にタレントの薬丸裕英（６０）が出演。１０代の頃から知る黒柳徹子を前に、人気絶頂の１９９０年に結婚したアイドル歌手だった妻・石川秀美さんへの感謝を語った。薬丸は８１年、ＴＢＳドラマ「２年Ｂ組仙八先生」でデビュー。翌年に「シブがき隊」を組む本木雅弘、布川敏和も同ドラマでデビュー。９０年６月に秀美さんと婚約、妊娠６か月であることも発表し話題