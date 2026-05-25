5月25日、インバウンド客でごった返す銀座の「GINZA SIX」は混沌としていた。「正午ごろ、何者かがGINZA SIXで催涙スプレーのようなものを噴射したんです。男女25人がのどの痛みを訴え、19人が搬送されました。GINZA SIXは名だたるラグジュアリーブランドもテナントに入っている複合商業施設。まさかの事態に現場はパニックになりました」（事件担当記者）何台もの消防車や警察がかけつけ、通りを封鎖。化学防護服を身にまとってか