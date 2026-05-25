ハンドボール・リーグHで連覇を目指すブルーサクヤ鹿児島。プレーオフを前に、レギュラーシーズン最終戦に臨み、今季での引退を決めた選手たちも躍動しました。 1113人が駆けつけたホーム・霧島でのシーズン最終戦、ブルーサクヤ鹿児島vsハニービー石川。 序盤、今季での引退を決めた北ノ薗の飛び込み。（鹿児島4対4石川）一進一退の攻防が続きますが、北