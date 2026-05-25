明治安田J2・J3百年構想リーグの最終節。鹿児島ユナイテッドFCは、アウェーで北九州と対戦し、5得点を奪う快勝です。 リーグ最終節で2位を目指す鹿児島ユナイテッドFC。10位のギラヴァンツ北九州と対戦しました。 前半7分、相手が弾いたボールを青木がおさめて、最後は藤村の今季初ゴールで先制します。しかし、その2分後、同点ゴールを許し、追いつかれます。 それでも、前半11分。ペ