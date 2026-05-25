訃報です。長野・埴科郡坂城町出身で「コンビニの神様」とも称される流通大手「セブン＆アイ・ホールディングス」の名誉顧問・鈴木敏文さんが、5月18日に心不全のため亡くなりました。93歳でした。坂城町出身の鈴木敏文さんは、1963年にイトーヨーカ堂に入社。1973年に現在のセブン‐イレブン・ジャパンを設立し、日本で初めてコンビニエンスストアの業態を、本格的に導入しました。1992年にはイトーヨ