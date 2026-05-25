県内企業における、春闘賃上げ要求・妥結状況の調査結果の第1報がまとまり、先月23日時点での平均妥結額は、去年の同じ時期を上回り、1万1407円となっています。これは、県内420の民間労働組合を対象に、県が春季賃上げの要求・妥結状況を調査したものです。先月23日時点で、回答があった県内94の労働組合が賃上げを要求し、このうち93組合が妥結しました。平均妥結額は1万1407円で、去年の同じ時期と比べて612円増加し、平均賃上