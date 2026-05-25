トランプ米大統領 イランとのどんな合意もJCPOAとは「正反対」になる イランとの合意は素晴らしいものか、成立しないかだ ※JCPOA（包括的共同行動計画）2015年にオバマ政権が主導して結ばれた。JCPOAはイランの核開発を「永久に禁止」するものではなく、10～15年という「時間制限付き」の凍結に過ぎなかった。核開発以外の「弾道ミサイル開発」や「中東地域における親イラン武装勢力への資金援助」といった、実体経