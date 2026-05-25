ドル円１５８．９０近辺、ユーロドル１．１６４５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は158.90近辺、ユーロドルは1.1645近辺での取引に落ち着いている。本日は英市場がバンクホリデーで、米市場がメモリアルデーのため休場となる。 トランプ米大統領の「イランとのどんな合意もJCPOAとは『正反対』になる」「イランとの合意は素晴らしいものか、成立しないかだ」などの発言が報じられてい