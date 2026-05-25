バスケットボールB2リーグを4位で終えた信州ブレイブウォリアーズは24日、感謝祭を開き、ブースターと交流しました。感謝祭の最後には、今季限りで退団する選手たちからの最後のメッセージも。24日、長野市のホワイトリングで開かれた、信州ブレイブウォリアーズの感謝祭。入場口では選手たちが出迎えに。ブースターは大盛り上がり。今季、印象に残っているシーンは