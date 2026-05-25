歯科衛生士を目指す大分県大分市の専門学校生たちが25日、子供たちに正しい歯磨きのやり方などを指導しました。 大分市の千代町幼稚園 大分歯科専門学校では毎年6月4日から始まる「歯と口の健康週間」にあわせて子供たちへの「歯の保健指導」を行っています。 25日、学生24人が大分市の千代町幼稚園を訪れ、園児およそ100人を指導しました。 学生たちは手作りした紙芝居を使って、歯1本あたり10回磨くなど、