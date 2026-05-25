大分トリニータ Jリーグの特別大会は24日リーグ最終節が行われ、J2の大分トリニータはPK戦でJ3のガイナーレ鳥取に敗れました。 今後は最終的な順位を決めるプレーオフに臨みます。 最終節、トリニータはアウェーで鳥取と対戦しました。 前半37分、有馬のシュートのこぼれ球を山口！これは惜しくもキーパーに阻まれます。 後半も攻め続けますが、