大規模火災に見舞われた大分県大分市佐賀関の復興住宅についてです。市は3階建ての集合住宅を建設する方針を決め24日、住民に伝えました。 「概ね理解を得られた」として進めていく方針です。 大分市佐賀関 196棟が焼けた大分市佐賀関の大規模火災。その復興住宅について、市は4月、集合住宅とする案を示しましたが住民からは「元の生活に近い形で暮らしたい」と戸建てを希望する声が上がっていました。 こ