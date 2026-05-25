陸上自衛隊は戦車の砲弾が破裂し4人が死傷した事故を受けて中止していた日出生台演習場での実弾射撃訓練を25日から再開しました。 原因が究明されていない中での訓練再開に、地元の市民団体からは疑問の声が聞かれました。 日出生台演習場 ◆TOS梅田雄一郎記者（午前11時半頃） 「日出生台演習場を見渡せる高台に来ています。実弾射撃訓練はきょうから再開されますが、この時間も訓練を行う部隊の姿が確認でき