6月から、またもや私たちの身近な様々な商品の値上げが予定されています。 スーパーなどを取材しました。 マルショク東大道店 ◆TOS渡辺一平記者 「大分市内のスーパーです。料理には欠かせないこちらの食用油も6月から値上げが予定されています」 日清オイリオグループでは、6月1日の納入分から家庭用食用油を11％から15％値上げします。 原油価格の高騰に伴う、物流や包