大分県内一のスイカの産地、日田市ではハウスものの出荷が始まりました。 日田産ハウススイカ 集出荷場にずらりと並んだ夏の味覚のスイカ。県内一の産地である日田市では寒暖差を生かした栽培が行われ、高い糖度が特徴です。今シーズンのハウスものの出荷が始まり、25日は初出荷式が行われました。 春の気温の変化で栽培に苦労したということですが、2026年も甘くて良質なものに仕上がっているというこ