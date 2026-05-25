24日午後1時ごろ、東京・新宿区四谷の外堀通りでカメラが捉えたのは、サイレンが鳴り響く中、燃える白い車。運転席が真っ赤な炎に包まれています。別のカメラに事故直前の様子が記録されていました。画面の上から走ってきた車が、スピードを落とさず、まっすぐ信号機の柱へ。そして、鈍い音を立てて柱に衝突しました。車はこの直前、中央分離帯にぶつかったあと、タクシーに接触。信号機の柱に正面から突っ込みました。炎に包まれ