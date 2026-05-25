ナショナルズ傘下2Aハリスバーグの小笠原慎之介投手（28）が24日（日本時間25日）、本拠地でのアクロンとのダブルヘッダー第1試合に先発。今季初勝利を挙げた。ダブルヘッダーのため試合は7回制。先発した小笠原は7回91球を投げ、6安打1失点6奪三振の完投勝利で白星を手にした。初回、2回は3者凡退。0―0の3回に先制を許すも、6回は3者連続三振に抑え、無四球と安定した内容だった。今季2Aでは6試合目の登板で、1勝1敗、防