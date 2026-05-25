東京・銀座の中心で25日、スプレーが噴射される事件が発生しました。現場では男女25人が頭痛やのどの痛みを訴え一時騒然となり、犯人は午後5時45分現在も逃走中です。発生直後の現場の映像では、日中、人通りの多い銀座通りでサイレンが鳴り響き、多くの消防車、救急車が止まっているのが確認できます。日本を代表する繁華街、銀座で発生した異臭騒ぎ。リポート：奥にはガスマスクをしている捜査員の姿があります。そして、今、担