自民党の鈴木幹事長は25日、中東情勢をうけて行っているレギュラーガソリンの価格を1リットルあたり170円程度に抑制する補助金措置について、「財政的に今の水準で行い続けるというのは中々困難」とした上で、継続する場合には「水準については見直しの必要性が出てくるのではないか」との認識を示しました。ただ、見直しの具体的な時期や水準については触れませんでした。ガソリン補助金をめぐっては、中東情勢緊迫の長期化も見据