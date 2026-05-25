第二の故郷となった広島の地で盛大に見送られ、勝負の舞台に乗り込んできた。日本代表GK大迫敬介(広島)は25日、国内組のGK早川友基(鹿島)とDF長友佑都(FC東京)とともに北中米W杯に臨む国内合宿初日に合流。「こうやってユニフォームを着ると実感が沸いてきた。人生で大きな分岐点だと思う。まずはチームとして結果を出しながら、自分にできることをやっていきたい」と決意を述べた。第2次森保ジャパン発足以降、GK陣で最も多く