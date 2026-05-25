宿場町の面影が残る岡山県矢掛町で、さまざまなクリームソーダを楽しむイベントが今年も始まりました。 【写真をみる】工夫を凝らした「クリームソーダ」の数々 泡がはじけるソーダにアイスクリームが浮かんでいす。矢掛町で始まった「クリームソーダIN矢掛」は古い町並みで少し懐かしいクリームソーダを楽しんでもらおうというもので、今年で4回目です。これまで