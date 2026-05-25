横浜DeNAベイスターズは5月24日、球団公式サイトや公式SNSを通じて、所属するダヤン・ビシエド（37）の引退を発表した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 ビシエドはキューバ国内リーグやMLBを経て、2016年から中日で活躍。昨年7月にDeNAへ加入すると、プロ野球史上48人目となる12球団本塁打を記録するなど、勝負強