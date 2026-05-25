横浜DeNAベイスターズの元投手で、現在はスポーツコメンテーターとして活動する三嶋一輝は5月24日、自身のXを更新。現役引退を発表したダヤン・ビシエド（37）への感謝の思いをつづった。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 ビシエドはキューバ国内リーグやメジャ