アメリカ・ニューヨークで開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は最終文書を採択できず、決裂に終わりました。一方、会議に合わせて現地に派遣された広島の高校生は、同世代と核兵器について意見を交わしました。国連本部で開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議。初日から各国が対立する中、核軍縮の方向性を示す最終文書の草案は4度にわたって改訂されました。最大の焦点となったのは、「イラ