オープンから56年。多くの人に愛された広島市内のボウリング場が、5月25日で営業を終了しました。1970年にオープンした広島市中区の「広電ボウル」。40レーンを備え、1994年のアジア大会の会場にも選ばれましたが、老朽化などにより営業を終えることに。最終日の25日は、会員を対象にした大会で盛り上がりました。■常連客の男性 70代「やっぱり最終日になると寂しくなった。」■常連客の女性80代「長い間あ