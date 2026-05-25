2016年5月27日。当時のアメリカ・オバマ大統領が広島を訪れました。史上初めてのアメリカの現職大統領による被爆地訪問。前例のない受け入れに奔走した2人に話を聞きました。■岸田文雄元首相「10年前は現職のアメリカ大統領が被爆地を訪問して、世界に向けて『核兵器のない世界』を目指そうというメッセージを発した。歴史的な出来事があったということ。これは、我々がこれからも『核兵器のない世界』を目指すべく努力す