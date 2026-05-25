○明治電機工業 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.18％にあたる15万株(金額で4億円)を上限に、5月26日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○山岡家 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.8％にあたる16万5000株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から6月30日まで。 ○Ａバランス [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.25％にあ