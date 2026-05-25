今も燃え続けている原爆の「残り火」が、ハワイの真珠湾で行われた平和式典で灯されました。現地時間の5月24日に開かれた式典には、平和公園の原爆の子の像のモデルとなった佐々木禎子さんの兄、雅弘さんや、原爆投下を決断したアメリカ・トルーマン元大統領の孫。真珠湾攻撃でアメリカと開戦した当時の首相・東条英機のひ孫が参加しました。福岡県で「平和の火」として受け継がれている原爆の残り火。雅弘さんは5年以