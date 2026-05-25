全国高校総体サッカー県予選です。去年夏のインターハイで、鹿児島県勢初の日本一に輝いた白のユニフォーム・神村学園は、初戦となる2回戦で、鹿児島第一・志布志の合同チームと対戦しました。試合は前半5分、神村がペナルティエリアでファウルを誘い、PKを獲得。このPKを14番・花城が落ち着いて決め先制します。ここから神村自慢の超攻撃サッカーが一気に加速します。前半15分、16番・増田が