―27年3月期にピーク益更新見通しも割安評価、水準訂正待つ中小型株をピックアップ― 3月期決算企業の決算発表が先週までに一巡した。26年3月期は、第1四半期こそ米国の関税政策を受けて自動車など外需関連を中心に苦戦を強いられ、全体の半数超が減益または赤字となる厳しいスタートとなった。もっとも、世界的に拡大するAI（人工知能）関連需要の取り込みや価格転嫁の進展に伴う採算改善などを背景に